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İran'ın Keşm Adası'ndaki limanda çıkan yangında iki ticari gemi yandı

İran'ın Keşm Adası'ndaki limanda çıkan yangında iki ticari gemi yandı

Güncel Haberler

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Keşm Adası'ndaki bir limanda çıkan yangında iki yelkenli kargo gemisi tamamen yandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Keşm Adası'ndaki bir limanda çıkan yangında iki yelkenli kargo gemisi tamamen yandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda bulunan Behmen Limanı'ndaki iki gemide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, Körfez ülkelerinden ithal edilen malları taşıyan iki yelkenli kargo gemisinin yükleriyle birlikte tamamen yandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Basra Körfezi İran Güncel Haberler

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