İran'ın İsrail'e Yönelik Saldırıları: Yaralı Sayısı 17'ye Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusunun İsrail'in çeşitli şehirlerine gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda yaralı sayısı 17'ye yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi, saldırıların 8. gününde 3 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

- İran'ın İsrail'e saldırılarında yaralı sayısı 17'ye yükseldi

HAYFA - İran'ın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa dahil farklı noktalara gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu yaralı sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlatılan çatışma 8'inci günde devam ediyor. İran ordusunun İsrail'in kuzeyindeki Hayfa dahil farklı şehirlere düzenlediği saldırılarda bilanço arttı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının 17'ye yükseldiği, 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail'e 17. saldırı

Saldırıya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın yeni misilleme operasyonu gerçekleştirdiği, İsrail'e 17. dalga füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda askeri noktalar, savunma sanayi bölgeleri ve askeri komuta merkezlerinin insansız hava araçları ve uzun menzilli balistik füzeler kullanıldığı vurgulandı.

İsrail medyası ise ilk bilgilere göre füzelerin Hayfa'nın yanı sıra Tel Aviv, Beerşeba ve Negev'e düştüğünü aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.