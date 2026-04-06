İran'ın misillemesinin ardından, Hayfa'da enkaz altında kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısında, Hayfa'daki bir binaya isabet eden füzeyle 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişiden biri ağır yaralı. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde, Hayfa'da füzenin isabet ettiği binada enkaz altında kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, enkazda kalan son 2 kişinin de cesedine ulaşıldığını kaydetti.

İran'ın misillemesinde 4 kişinin öldüğü ve enkaz altında kalanların tümünün cesetlerine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölenlerin 80 yaşlarında bir erkek ve kadın ile 40 yaşlarında bir erkek ve 35 yaşlarında bir kadın olduğu ifade edildi.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...