İran'ın İsrail'e Saldırılarında Yaralı Sayısı 89'a Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Acil Servisi, İran'ın düzenlediği balistik füze saldırıları sonucu yaralı sayısının 89’a ulaştığını açıkladı. Saldırılarda birçok kişi şarapnel yaralanmalarıyla hastanelik oldu.

- İsrail'de İran'ın son saldırısında yaralı sayısı 89'a yükseldi

TEL AVİV - İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), İran'ın son saldırılarında yaralı sayısının 89 olduğunu açıkladı.

İran güçleri, sabahın erken saatlerinde İsrail'in Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerine balistik füze ile saldırı düzenledi. İran balistik füzeleri, Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan şehrinde borsa binasına ve Beerşeva kentinde Soroka Hastanesi'ne isabet etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), son saldırıya ilişkin son verileri açıkladı. Son saldırılarda yaralı sayısının 89 olduğu aktarılan açıklamada, Tel Aviv çevresinde ve ülkenin güneyine gerçekleştirilen roket saldırılarında 3'ü kritik 5 kişinin yaralandığı vurgulandı. Yaralılardan büyük bir kısmının şarapnel yaralanmaları nedeniyle tedavi edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun

Galatasaraylıların beklediği haberi verdi: Rahat olun...
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.