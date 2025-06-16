İran'ın İsrail'e Misillemesinde Ölenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

TEL İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.