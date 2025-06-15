İran'ın İsrail'e Misilleme Saldırıları: 10 Ölü, 180 Yaralı

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İran'ın İsrail'e Misilleme Saldırıları: 10 Ölü, 180 Yaralı
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İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarında, Bat Yam kentinde bir apartmana isabet eden füzeler sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, Tamra'da ise 4 kişi öldü. Toplamda 10 ölü, 180 yaralı ve 7 kayıp olduğu bildiriliyor. İran, hipersonik ve balistik füzelerle saldırı düzenledi.

- İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda 10 kişi öldü

İran medyası: "Hipersonik bir füze ve balistik füze kullanıldı"

Bat Yam kentinde füze apartmana isabet etti: 6 ölü, 180 yaralı, 7 kayıp

İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

TEL AVİV - İran'ın gece boyunca hipersonik füze ve balistik füzelerle İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda bir füzenin Bat Yam şehrinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi, Tamra kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ettiği sırada Tahran misilleme saldırılar için gece saatlerinde düğmeye bastı. İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi. İran medyası, Tahran'ın Hayfa'yı vurmak için hipersonik bir füze ile orta menzilli balistik füzeler kullandığını bildirdi. Haberlere göre, Hayfa saldırısında bir petrol rafinerisinin de hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı kaydedildi.

Bat Yam ve Tamra'da saldırı

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü. Bölge polis komutanı Daniel Hadad, apartmanın enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 7 kişinin hala kayıp olduğunu ve 180 kişinin yaralandığını söyledi. Hadad, "Şu anki ana çabamız kayıpları bulmak ve gelen kayıp ihbarları arasında koordinasyon sağlamak" şeklinde konuştu.

Büyük bir yıkımın olduğunu belirten Hadad, "Çok fazla moloz ve enkaz kaldırılmalı ki kayıpları bulabilelim. Bu günler sürebilir" diyerek, büyük bir harp başlığı taşıyan bir füzenin birkaç binaya zarar verdiğini söyledi.

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentindeki saldırılarda ise aynı aileden 4 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde İran'dan İsrail'e fırlatılan 7 İHA, etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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