İran'ın İsrail'e Füzeli Saldırısı Görüntülendi

- İran'ın İsrail'e ateşlediği füzeler birçok şehirde görüntülendi

TAHRAN - İran'ın İsrail'e yönelik ateşlediği balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi.

İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi. İran halkı tarafından kaydedilen görüntüler, birçok sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.