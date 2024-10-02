İran'ın İsrail'e Füzeli Saldırısı Görüntülendi
İran'ın İsrail'e ateşlediği balistik füzeler, ülkenin birçok şehrinden kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
- İran'ın İsrail'e ateşlediği füzeler birçok şehirde görüntülendi
TAHRAN - İran'ın İsrail'e yönelik ateşlediği balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi.
İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi. İran halkı tarafından kaydedilen görüntüler, birçok sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.