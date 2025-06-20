İran'ın İsrail'e Füze Saldırısında 1 Ölü, 55 Yaralı

İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırılarında bir kişinin öldüğü ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın füze saldırılarında bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktarırken 3'ü ağır olmak üzere 55 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyindeki Karmiel bölgesinde, İran'dan atılan füzeler nedeniyle sığınağa inen 51 yaşındaki bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Times of Israel'in İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından aktardığı açıklamada, saldırılar sırasında sirenlerin çaldığı, korkuyla sığınağa inen kadının kalp krizi geçirdiği, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran'ın son misilleme saldırılarında 25 füzenin atıldığı, bunların 6'sının Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba dahil İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bilgisini verdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.