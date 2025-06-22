İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı: 23 Yaralı

İran'ın sabah 07.30 sularında İsrail'e art arda 2 salvo halinde yaklaşık 35 füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv ve Hayfa'da en az 4 noktada doğrudan isabetler olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.

Kızıl Davut Yıldızı, en az 23 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Füzelerin isabet ettiği noktalarda büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

4 bölgede doğrudan isabet olduğu kaydedildi

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine başlattığı saldırı nedeniyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 35 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, yaklaşık 35 füzeyle düzenlenen saldırıda kuzeydeki Hayfa, başkent Tel Aviv'in merkezi ve yakınlarındaki Ness Ziona ile Beer Yakov'da olmak üzere 4 noktadaki yapılara doğrudan isabet olduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca, İran'ın füze saldırısı sırasında Hayfa'da sirenlerin çalmadığı, bir füzenin isabet ettiği bölgede olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İsrail'de 07.30 sularında İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği açıklanmış ve birçok bölgede alarmlar devreye girmişti.

İsrail polisi, çalışmaların sürdüğünü aktardı

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah İsrail'in merkezinde bazı bölgelere füzelerin isabet ettiğine ilişkin ihbar aldıklarını ve hızlı şekilde bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Füzenin isabet ettiği binalara girerek içeridekileri tahliye ettiklerini aktaran Elsdunne, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyulmasından dolayı saldırıda yaralananların durumunun hafif olduğunu kaydetti.

Elsdunne, bomba imha ekiplerinin olay yerinde bulunan tehlikeli parçaları tespit etme ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.