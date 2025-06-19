İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırısında 271 Yaralı

İsrail basını, İran'ın İsrail'e bu sabah düzenlediği misilleme saldırısında 4'ü ağır, 271 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, İran'ın İsrail'e füze saldırıları sonucu yaralanan 4'ü ağır en az 271 kişi ülke genelindeki hastanelere ulaştı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtilmişti.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarılmıştı.

Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 65 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.