İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırısında 2 Ölü, 21 Yaralı

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İran tarafından sabah saatlerinde İsrail'in güneyine yönelik düzenlenen füze saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 91'e yükseldi.

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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Yorumlar (1)

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