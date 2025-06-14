İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı Vuruldu

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İran, dün gece İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine füze saldırısı düzenledi. Saldırının detayları ve güvenlik güçlerinin olay yerinden uzaklaştırılması hakkında bilgiler paylaşılmaya başlandı.

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi. ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Öte yandan, New York Times görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi.

Görüntülerde, Tel Aviv'in "Kirya" ismini verilen Savunma Bakanlığı kompleksindeki Marganit Kulesi'nin dikkati çektiği paylaşıldı.

İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel
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