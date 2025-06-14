İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırıları Sonrası Ülkede Patlama Sesleri

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İran'ın misilleme olarak gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda 1 İsrailli kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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