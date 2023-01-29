İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi
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İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel