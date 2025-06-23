İran'ın Irak'taki ABD Üslerine Saldırı İddiasına Yanıt Yok

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İran'ın Katar'daki ABD üssüyle birlikte Irak'taki üsleri hedef aldığına dair iddialara Irak yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Askeri kaynaklar, Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı gerçekleşmediğini ve güvenliğin teyakkuzda olduğunu belirtti.

İran'ın Katar'daki ABD üssüyle birlikte Irak'taki üsse de saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasına karşın Irak'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırı haberine karşı Irak yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan Iraklı askeri kaynak, ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı gerçekleştirilmediğini söyledi.

Iraklı kaynak, üslerde güvenlik anlamında "teyakkuzun" söz konusu olduğunu vurguladı.

Irak Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalına açıklama yapan Enbar Vilayeti Emniyeti Halklar İlişkiler ve Basın Sorumlusu Ahmed el-Meşhedani de Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'ne şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığını, bu yönde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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