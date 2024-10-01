Üye Girişi
Haberler

İran'ın Hava Saldırıları Nedeniyle 20 Uçak İstanbul'a İndi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları ve hava sahasının kapanması sonucunda, yakıt kritiğine giren 20 uçak İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Ortadoğu'daki güvenlik sorunları havayolu seferlerini aksattı.

İRAN'IN İsrail'e yönelik hava saldırılarını artırması ve hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren 20 uçak geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının kapanması ve hava sahalarının kapatılmasından dolayı yerli ve yabancı birçok havayolu şirketinin Ortadoğu uçuşlarında aksaklıklar yaşanıyor. Yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Antalya ve Ankara'ya yönlendiriliyor. Ortadoğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İran'ın Hava Saldırıları Nedeniyle 20 Uçak İstanbul'a İndi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler İstanbul Havalimanı Hava Durumu Güvenlik İstanbul Güncel İsrail Dünya Spor İran

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İran'ın açtığı 9 metrelik krateri muhabir canlı yayında gösterdi

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Okullar tatil mi? 2 Ekim Salı okullar bugün tatil mi? Hnagi illerde okullar tatil edildi? Resmi Gazete bugün (2 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 2 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });