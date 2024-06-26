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İran'ın Günlük Petrol Üretimi 3 Milyon 570 Bin Varile Yükseldi

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İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, günlük petrol üretiminin 3 milyon 570 bin varile yükseldiğini açıkladı. Ovci, petrol üretiminin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti döneminde yüzde 60 arttığını belirtti.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, günlük petrol üretiminin 3 milyon 570 bin varile yükseldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ovci, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl ülkesinin petrol üretiminin günlük 3 milyon 300 bin varil olduğunu belirten Ovci, bu yıl bu sayının 3 milyon 570 bine yükseldiğini kaydetti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti döneminde petrol üretiminin yüzde 60 arttığını dile getiren Ovci, ülkesinin petrol üretiminin 2019 yılında günlük 2 milyon 290 bin varil, 2020'de 2 milyon 106 bin varil olduğunu ifade etti.

Reisi, 2021 yılında iş başına gelmişti.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Petrol Bakanı Ovci, 23 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretim kapasitesinin 3 milyon 800 bin varil olduğunu duyurmuştu.

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da 13 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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