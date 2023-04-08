İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinin Taht ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01: 13'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.