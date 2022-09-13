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İran'ın güneybatısındaki petrol sahasında yangın

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İran'ın güneybatısındaki petrol sahasında yangın

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz eyaletinde bir petrol sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz eyaletinde bir petrol sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanlığı yetkilisi Ali Rıza Daneşi, Şadegan Petrol Sahası'nın kuyularından birinde sabah saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.

Yangının itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını aktaran Daneşi, yangının nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Devlet televizyonunun haberinde, yangının sabotaj sonucu çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

İran Güncel Haberler

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