İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı protesto edildi - Haberler

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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı protesto edildi

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı protesto edildi

İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı ülkenin güneybatısındaki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde protestolara neden oldu.

İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı ülkenin güneybatısındaki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde protestolara neden oldu.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, kentteki internet erişimi de kısıtlandı. Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de Twitter hesabından, İran'da mobil ve sabit hat operatörlerinin internet hizmetlerinde kısıtlamalar olduğunu doğruladı.

İran'da Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Susengerd, Endimeşk ve İze kentlerinde son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçlerinin gösterilere katılan onlarca kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Ülkenin çeşitli kentleri bugün de öğretmenlerin protesto gösterilerine sahne olmuştu. İranlı öğretmenlerin kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği protestolarda en az 9 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Protesto, Arap, İran, Güncel, Haberler

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