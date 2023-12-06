İran'ın Güney Horasan eyaletindeki barajlar kurudu
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde kuraklık yüzünden 3 barajda su kalmadığı belirtildi. Barajların doluluk oranı yüzde 11,56 seviyesinde.
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde kuraklık yüzünden 3 barajda su kalmadığı belirtildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Güney Horasan Su Şirketi Genel Müdürü Abbas Sarani, bölgede yaşanan kuraklık hakkında bilgi verdi.
Sarani, "Güney Horasan eyaletindeki barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 11,56 seviyesinde. Şehid Parsa, Derre Bid ve Kurid barajları ise neredeyse tamamen kurudu." dedi.
İranlı yetkili, yağışların azalması nedeniyle yaşanan kuraklığa karşı su tasarrufunun önemini vurguladı.