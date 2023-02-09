İran'ın Gönderdiği 5'inci İnsani Yardım Partisi Şam'a Ulaştı

TAHRAN, 9 Şubat (Xinhua) -- İran'ın gönderdiği 5'inci insani yardım partisi bugün Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Suriye'deki İran Büyükelçiliği, Twitter'dan bugün paylaştığı mesajında, yardım partisi içinde 45 ton battaniye, halı, çadır ve gıda malzemesi bulunduğunu belirtti.

İran ayrıca Suriye ve Türkiye'ye kurtarma ekipleri de gönderdi.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani Çarşamba günü Suriye'nin depremden etkilenen Halep kentini ziyaretinde halkın acısını paylaştığını söyleyip destek vermişti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazartesi günü, uluslararası yardımın Suriye'nin depremden zarar gören bölgelerine ulaştırılabilmesi amacıyla diğer ülkeleri, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları ve kuşatmayı kaldırması için ABD'ye baskı yapmaya çağırmıştı.

Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremler ve artçı sarsıntılar yüzünden Türkiye ve Suriye'de 19.500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve onbinlerce kişi yaralandı.