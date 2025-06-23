İran'ın Füzeleri İsrail'de Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

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İran tarafından atılan balistik füzeler, İsrail'in güneyindeki birçok yerleşimde elektrik kesintilerine yol açtı. Enerji Bakanı, güneyde 8 bin hanede elektrik olmadığını belirtti.

İran'dan atılan balistik füzelerin İsrail'in güneyinde elektrik kesintilerine neden olduğu bildirildi.

İsrail elektrik şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın attığı bir füzenin ülkenin güneyindeki stratejik bir elektrik santralinin yakınına düştüğü belirtildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle güneydeki pek çok yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Enerji Bakanı Eli Cohen, güney bölgesindeki 8 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu ancak birkaç saat içinde sorunu çözeceklerini ifade etti.

İran, sabah saatlerinden bu yanan arka arkaya 3 ayrı misilleme saldırısı yaptı.

Yerel basın, İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde isabetler olduğunu yazdı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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