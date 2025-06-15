İran'ın Füze Saldırısında İsrail'de Üç Kişi Hayatını Kaybetti

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İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Bat Yam'da 3 kişi hayatını kaybetti, 120'den fazla kişi yaralandı. Saldırıda iki bina yıkıldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

AA ekibi, Bat Yam bölgesine isabet eden füzenin güçlü patlamaya yol açtığı, çevrede binalarda ve araçlarda büyük hasar ile yıkıma yol açtığını aktardı.

Bat Yam'da füzenin isabet ettiği binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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