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İran'ın Füze Saldırısı Sonrası Uçuşlarda Kriz: Antalya Havalimanı Yoğunluğu

İran'ın Füze Saldırısı Sonrası Uçuşlarda Kriz: Antalya Havalimanı Yoğunluğu
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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrası bazı uluslararası uçuşlar, Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Hava sahası kapalı olan Orta Doğu ülkelerine giden uçaklar, yakıt ikmali için Antalya'da dururken, planlı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.

İRAN'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle bölge ülkelerine giden bazı uçaklar, gece saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

İran'ın, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle bölgedeki bazı ülkeler, hava sahasını kapattı. Bu nedenle Orta Doğu ülkelerine gitmek için yola çıkan uçaklar, İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Yoğunluk nedeniyle İstanbul'a iniş yapması gereken bazı yurt dışı uçuşları da Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Katar, Lübnan, Dubai'ye giden ancak yakıt ikmali için Antalya'ya inen uçaklar nedeniyle planlı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Yakıt ikmali gerçekleştiren uçaklar farklı bir rota üzerinden varış noktalarına ulaşmak için kalktı. Öte yandan bazı hava yolu firmaları, gün içerisinde bölgeye yapmayı planladığı uçuşları iptal etti.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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