İran'ın Füze Saldırısı Ramat Gan'da Yıkıma Yol Açtı

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İran'ın Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentine düzenlediği füze saldırısı büyük hasara neden oldu. Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, saldırının 'akıl almaz bir yıkım' yarattığını belirtti.

İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde "akıl almaz bir yıkıma" yol açtığı belirtildi.

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

Shama-Hacohen, " İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti.

Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.

????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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