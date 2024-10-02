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İran'ın Füze Saldırısı Nedeniyle Uçuşlar Antalya Havalimanı'na Yönlendirildi

İran'ın Füze Saldırısı Nedeniyle Uçuşlar Antalya Havalimanı'na Yönlendirildi
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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrası, bölgedeki hava sahalarının kapatılması sebebiyle birçok uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandı.

İRAN'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle bölge ülkelerine giden bazı uçaklar, gece saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

İran'ın, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle bölgedeki bazı ülkeler, hava sahasını kapattı. Bu nedenle Orta Doğu ülkelerine gitmek için yola çıkan uçaklar, İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Yoğunluk nedeniyle İstanbul'a iniş yapması gereken bazı yurt dışı uçuşları da Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Katar, Lübnan, Dubai'ye giden ancak yakıt ikmali için Antalya'ya inen uçaklar nedeniyle planlı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Yakıt ikmali gerçekleştiren uçaklar farklı bir rota üzerinden varış noktalarına ulaşmak için kalktı. Öte yandan bazı hava yolu firmaları, gün içerisinde bölgeye yapmayı planladığı uçuşları iptal etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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