İran'ın Füze Saldırısı: İsrail'in Merkez Bölgesinde Patlamalar

İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları hava savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran'ın fırlattığı füzelerden dördü merkez bölgesindeki binaları hedef aldı.

Tel Aviv'deki AA ekibi, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle gökyüzünde parlak ışık izlerinin görüldüğünü aktardı.

Sosyal medyada, İsrail'in merkez bölgesine düşen bir füzenin güçlü bir patlamaya yol açtığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

İsrail basını, sağlık ekiplerinin ilk belirlemelere göre saldırılarda 12 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı ise merkez ve kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceği duyurusunu yaptı.

Arama kurtarma ekiplerinin ülke genelinde füzelerin düştüğü noktaya doğru geçtiği belirtildi.

İsrail ordusu, "hava savunma sistemlerinin geçilmez olmadığı" bu nedenle gelen uyarılara uygun hareket etme çağrısı yaptı.

İran, pazar gecesinin ilk saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. İsrail iç cephe komutanlığı, ülke genelinde sığınaklara gidilmesi uyarısı yapmıştı.