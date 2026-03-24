Haberler

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail'in kuzeyine saldırı başlatırken, sirenler çaldı ve bazı noktalara füze parçaları düştü. İsrail ordusu, hedef alınan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
