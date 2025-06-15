İran'ın Füze Saldırısı İsrail'de Bilim Enstitüsüne Zarar Verdi

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İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü. Enstitüde yangın çıkarken, bazı binaların yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu.

Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

Vurulan bazı binaların yıkılma tehlikesi bulunuyor

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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