İran'ın Füze Saldırısı: İsrail'de 3 Ölü

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İran'dan ateşlenen füzeler, İsrail'in güneyindeki bir binaya isabet etti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesinden önce gerçekleşti.

TEL ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 3 olmak üzere 9 füzenin fırlatıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan 4'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

İsrail basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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