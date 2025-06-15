İran'ın Füze Saldırıları İsrail'deki Petrol Tesislerini Vurdu

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İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda İsrail'in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar meydana geldi. Bazı operasyonlar durdurulurken, tesislerin genel işleyişinin sürdüğü açıklandı.

(ANKARA) - İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu, bazı operasyonların durdurulduğunu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü kaydedildi.

İsrail Petrol Rafinerileri'nin Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'na ilettiği bilgilendirme notuna göre, petrol rafineri tesislerinin Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarında İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar oluştuğu bildirildi.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının rapor edilmediği ve bazı alt operasyonların durdurulmasına rağmen rafinaj tesislerinin çalışmaya devam ettiği aktarılan notta, hasarın operasyonlar ve mali sonuçları üzerindeki etkilerinin incelediği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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