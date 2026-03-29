İran'ın kısa aralıklarla gerçekleştirdiği 2 füze misillemesi İsrail'in güneyini hedef aldı

İran'ın sabah saatlerinde art arda gerçekleştirdiği 2 füze misillemesi, İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, kısa süre içinde yaptığı iki açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk misilleme nedeniyle İsrail'in güneyindeki Dimona kenti, Necef Çölü ve Ölü Deniz bölgelerinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Yarım saat aralıkla yapılan ikinci misillemenin ardından ise İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ve Arad kentlerinde sirenlerin devreye girdiği basına yansıdı.

İsrail ordusu, İran'ın ikinci misillemesinde bir füzenin Birüssebi kenti çevresinde açık alana isabet ettiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise her iki misillemede de ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'ın 21 Mart'ta İsrail'in güneyine düzenlediği misillemede Arad ve Dimona kentlerinde doğrudan isabet kaydedilmişti.

İran'ın misillemesinde Arad'da 84, Dimona'da ise onlarca kişinin yaralandığı duyurulmuştu.