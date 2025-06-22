İran'ın Fordo Nükleer Tesisine ABD Saldırısı: Nükleer Sızıntı Yok

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ABD'nin İran'daki en kritik nükleer tesisi Fordo'ya yaptığı saldırının ardından, tesiste herhangi bir nükleer sızıntı olmadığı açıklandı. Yetkililer saldırının detaylarını doğruladı.

İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo'ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran'da en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA'ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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