İran'ın Fordo Nükleer Tesisi Hava Saldırısına Uğradı

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İran, Kum eyaletindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının hedefinin Fordo, Natanz ve İsfahan tesisleri olduğunu açıkladı.

İran, Kum eyaletindeki Fordo Nükleer Tesisi'nin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran'da en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA'ya doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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