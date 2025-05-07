İran'ın Erdebil Eyaletinde Perşembe Günleri Devlet Daireleri Kapalı Olacak

İran'ın kuzeyindeki Erdebil eyaletinde devlet daireleri enerji tasarrufu çerçevesinde perşembe günleri kapalı olacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erdebil Valiliği Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Enerji Tüketim Yönetimi Çalışma Grubu'nun kararı ve Valiliğin onayı doğrultusunda, ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla, acil yardım ve hizmet kurumları hariç, tüm eyalet idari kurumları 8 Mayıs itibariyle ikinci bir emre kadar perşembe günleri kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Erdebil'deki idari kurum yöneticilerinden gerekli planlamayı yaparak hafta içi halkın işlerini halletmeleri istenen açıklamada, ülkede hafta tatilinin ilk günü olan perşembe günü ise hizmeti aksatmayacak şekilde uzaktan çalışmaya geçilmesi gerektiği belirtildi.

Perşembe günleri bankaların açık olacağı eyalette adli birimlerin faaliyetleri ise ilgili makamların talimatları doğrultusunda belirlenecek.

İran'da perşembe ve cuma günleri hafta sonu tatili uygulaması bulunuyor ancak birçok idari kurum perşembe günleri de çalışmalarını sürdürebiliyor.

Ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla Kirman eyaletinde de perşembe günleri tatil edilmişti.

İran'da enerji tüketimini yönetmek amacıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için çalışma saatleri 10 Mayıs Cumartesi gününden itibaren saat 06.00 ila 13.00 arası olarak ilan edilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.