İran'ın El-Udeyd Hava Üssü'ne Saldırısı Dünya Gündeminde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. Bu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının merkezi olarak biliniyor. Üste yaklaşık 10 bin Amerikan askeri bulunuyor ve tesis, bölgedeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

İran'ın hedef aldığı, Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki operasyonlarının merkezi olarak biliniyor.

ABD'nin Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne İran'ın kısa ve orta menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlemesi sonrası bu üs dünya gündemine taşındı.

Körfez'deki konumuyla stratejik önemdeki El-Udeyd Hava Üssü, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki "en büyük ABD askeri tesisi" olarak biliniyor.

Katar'ın başkenti Doha'nın güneybatısında, çölde yer alan 24 hektarlık askeri üs, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri dahil bazı yabancı kuvvetlere ev sahipliği yapıyor.

ABD'nin "Orta Doğu operasyonlarının beyni" olarak tanımlanan üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapıyor.

Karargah sayesinde, Kuzeydoğu Afrika'dan Orta ve Güney Asya'ya kadar 21 ülkeyi kapsayan geniş bir bölgede ABD, hava gücünün kapasitelerini kullanıyor.

Ayrıca bu üste uzun menzilli bombardıman uçakları ile yakıt ikmal ve nakliye uçakları ve yaklaşık 100 hava aracı ve dronun bulunduğu biliniyor.

Kritik önemdeki üste yaklaşık 10 bin ABD askeri personeli bulunuyor.

2003'ten beri ilk kez Trump gitti

Orta Doğu'ya geçen ay düzenlediği gezisi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mayıs'ta El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etmişti.

Bu ziyaretiyle Trump, 2003'ten beri bu üssü ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Trump, üsteki askerlere hitaben konuşmasında, "Amerika'yı güvende, güçlü ve özgür tutan insanlara selam durmadan Körfez'e yapılan hiçbir ziyaret tamamlanmış sayılmaz." demişti.

ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filoları bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.