İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı

İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere- İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakıldığı ve şu anda İngiltere'ye dönmek üzere havaalanında olduğu bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da tutulan Nazanin'in, yine kendisi gibi İran-İngiltere çifte vatandaşı olan ve hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri ile birlikte İran'dan ayrılmak üzere havaalanına geçtikleri belirtildi.

İngiltere'de Nazanin Zaghari'nin serbest bırakılması için yoğun kampanya yürüten muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tulip Siddiq de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nazanin, Tahran'daki havaalanında ve eve dönüş yolunda. Politikaya bir fark yaratmak için girdim ve şu anda öyle hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak, bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı.