İran'ın Buşehr kentinde patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Buşehr kentinde, nükleer enerji santralinin bulunduğu alanda iki patlama sesi duyuldu. Rus teknisyenlerin çalıştığı santralde meydana gelen olayın, ABD'nin hava saldırılarıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

İran'ın, çok sayıda Rus teknisyenin çalıştığı bir nükleer enerji reaktörün de bulunduğu Buşehr kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr kenti çevresinde 2 patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr nükleer enerji santralinde çok sayıda Rus teknisyenin çalıştığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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