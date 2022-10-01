İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar kapsamında ülkenin birçok üniversitesinde tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için eylemler yapıldığı bildirildi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar kapsamında ülkenin birçok üniversitesinde tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için eylemler yapıldığı bildirildi.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram sayfası ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, İran'daki birçok üniversitede öğrencilerce boykot eylemleri yapıldı.

Görüntülerde aralarında Tahran'dakilerin de bulunduğu birçok üniversitede göstericilerin gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için okulu boykot eylemi yaptığı görüldü.

Sistem karşıtı sloganların atıldığı, çeşitli pankartların taşındığı eylemlerde öğrenciler gözaltıların son bulmasını ve gözaltına alınan kişilerin de bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Boykot eylemi gerçekleştiren göstericiler, öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerden de boykota destek vermelerini istedi.

Gözaltı ve tutuklama dalgası

İran'ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye attığı" ileri sürülen göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.