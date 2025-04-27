İran'ın Bender Abbas Limanı'nda Patlama ve Yangın: 28 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangının rüzgarın etkisiyle tekrar şiddetini artırdığı bildirildi.

İran merkezli Rokna Haber Ajansı'na konuşan İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zaferi konuya ilişkin bilgi verdi.

Zeferi, "Bölgeden 3 bin konteynır uzaklaştırıldı fakat yangın, rüzgar nedeniyle yeniden şiddetlendi." dedi.

İranlı yetkili yangın söndürme çalışmalarının sürerken rüzgarın etkisinin sürdüğünü kaydetti.

Patlama sonrası limanda çıkan yangının sabah saatlerinde yüzde 80'inin söndürüldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan limanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için yarın ülke genelinde 1 gün yas ilan edildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda yaralı sayısının son olarak bini aştığı, can kaybının da 28 olduğu açıklandı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü görülmüştü.

Şehid Recai Limanı, İran'ın ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik bir liman olarak biliniyor.

Gümrük Kurumu, patlamanın ardından dün ikinci bir duyuruya kadar limandaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.