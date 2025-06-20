İran'ın Beerşeba'ya Yaptığı Füze Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
İran ordusunun İsrail'in Beerşeba kentine düzenlediği füze saldırısının anları, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda 7 kişi yaralandı ve hedef alınan bölgede büyük yıkım meydana geldi.
- İran'ın Beerşeba kentini füzeyle vurduğu anın görüntüsü ortaya çıktı
BEERŞEBA - İran'ın sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı anının görüntüsü bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İran ordusunun sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüsü ortaya çıktı. İsrail medyası tarafından paylaşılan görüntüde, füzenin saat 04.58'de bir binanın girişine isabet ettiği ve büyük yıkıma yol açtığı görüldü.
Teknoloji parkı hedef alınmıştı
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran füzesini engelleyememiş, füze apartmanların bulunduğu bölgeye, ABD'li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına düşmüştü. İran medyası, saldırıda askeri tesislerin bulunduğu bir teknoloji parkının hedef alındığı belirtmişti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı.