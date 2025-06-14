İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletinde Ambulansa Saldırı: 2 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti
İran Kızılayı'nın açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail tarafından bir ambulans hedef alındı ve iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir ambulansın İsrail saldırısında hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail bir ambulansı hedef aldı.
Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel