İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletinde Ambulansa Saldırı: 2 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

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İran Kızılayı'nın açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail tarafından bir ambulans hedef alındı ve iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir ambulansın İsrail saldırısında hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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