Tahran'da Şiddetli Patlama Sesleri
İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in saldırı tehditleri sonrası en az 4 şiddetli patlama sesi duyuldu. Patlamaların Tahran'ın batısında gerçekleştiği bildiriliyor. Olay, bölgedeki gerginlikleri artırdığı gibi, uluslararası kamuoyunda endişelere yol açtı.
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel