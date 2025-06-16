İran'ın Balistik Füzeleri Dubai Üzerinde Görüntülendi
İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı balistik füzeler, Dubai'den bir yolcu uçağından görüntülendi. İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 4. gününde devam ediyor.
- İran balistik füzeleri, uçaktan görüntülendi
DUBAİ - İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı çok sayıda balistik füze, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri üzerinde hareket eden yolcu uçağından görüntülendi.
İran ile İsrail arasında Cuma günü erken saatlerde başlayan saldırılar 4. günde de yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail'in başta Tahran olmak üzere İran genelinde başlattığı saldırılara İran da füze ve insansız hava araçları ile karşılık veriyor. İran'ın İsrail'e fırlattığı çok sayıda balistik füze Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri üzerinde hareket eden yolcu uçağından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel