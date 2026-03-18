İran'ın BAE'deki hava üssüne yönelik saldırısında Avustralya'ya ait tesisler zarar gördü

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda Avustralya'ya ait bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'a ait bir mühimmatın BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'ne yakın bir noktaya isabet ettiğini açıkladı.

Mühimmatın isabet etmesinin ardından çıkan yangında, Avustralya ordusunca kullanılan konaklama alanı ve sağlık tesisinde hasar oluştuğunu belirten Albanese, "Hiçbir Avustralya personeli yaralanmadı ve herkes şu an için güvende." ifadesini kullandı.

İngiliz ve sınırlı sayıda ABD personelinin konuşlu olduğu Al Minhad Hava Üssü'nde 100'den fazla Avustralya askeri bulunuyor.

Üs, Avustralya tarafından Orta Doğu'daki başlıca askeri, lojistik, gözetleme ve eğitim merkezi olarak kullanılıyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.