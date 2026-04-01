ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Ahvaz kentinde 4 patlama meydana geldi
ABD-İsrail saldırıları altında İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde meydana gelen 4 şiddetli patlama hakkında açıklama yapıldı. Yetkililere göre, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde şiddetli 4 patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre Huzistan Eyalet Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Hayati, "ABD-İsrail saldırılarında Ahvaz'ın doğusunda şiddetli 4 patlama meydana geldi." dedi.
İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydetti.
Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı