İran'ın, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı Tehdidine Karşı Geçici Ateşkesi Reddettiği Öne Sürüldü

(ANKARA) - İran'ın, "Abd Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmazsa sivil altyapıya saldırılacağı yönündeki tehdidine karşın geçici ateşkesi reddettiği" ileri sürüldü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açılması aksi halde sivil altyapıya saldırılacağı tehdidine karşı arabulucuların ilettiği geçici ateşkes teklifini Tahran'ın, reddettiği" iddia edildi. Haberlerde, İran'ın, kalıcı bir barışın ancak ABD ve İsrail'in saldırıları durdurması, tekrar saldırmayacağına dair garanti vermesi ve neden oldukları zararları tazmin etmesi durumunda mümkün olabileceğini belirttiği kaydedildi.

Trump, " İran'a Körfez petrolünü bloke etmeyi sona erdirmesi için Washington saatiyle 20.00'e kadar süre verdi ve aksi halde dört saat içinde İran'daki tüm köprüleri ve enerji santrallerini hedef alacağını" açıkladı. İran ise talepleri reddederek, "Hürmüz Boğazı geçişinden gemilerden ücret alınacağını ve ABD müttefiklerine misilleme saldırılar yapılacağını" duyurdu.

İran medyası, dün Tahran'daki bir sinagogun İsrail saldırılarıyla yıkıldığını ve kutsal Tora rulolarının enkaz altında kaldığını bildirdi. İran parlamentosundaki Yahudi topluluğu temsilcisi, saldırıyı kınadı.

Trump ve İran arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan aracılığıyla devam ederken, iki taraf arasında geçici ateşkes veya kalıcı anlaşmaya dair herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Trump'ın tehditlerini "uluslararası hukuka aykırı savaş suçu" olarak nitelendirirken, üst düzey askeri yetkililer ABD Başkanı'nı "hayalperest" olarak değerlendirdi.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur