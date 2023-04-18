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İran ile Umman Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri' ele aldı

İran ile Umman Dışişleri Bakanları "ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri" ele aldı

Güncel Haberler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi "ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri" görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi "ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri" görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi telefon görüşmesi yaptı.

Abdullahiyan ile Busaidi telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alarak görüş alıverişinde bulundu.

İki bakan karşılık Ramazan Bayramı için tebrikleşti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hüseyin Emir İran Güncel Haberler

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