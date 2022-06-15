Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran'da
AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra heyetler arası görüşme yaptı.
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel