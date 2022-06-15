Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran'da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra heyetler arası görüşme yaptı. AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.